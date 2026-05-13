Luís Castro pode apostar na gurizada contra o Confiança

A opção de Luís Castro para escalar o Grêmio contra o Confiança nesta quinta-feira (14) em Aracajú é uma equipe alternativa. A vantagem de 2 a 0 construída no jogo de ida é grande. Mas nem por isso, o Tricolor pode facilitar. No futebol, respeito ao adversário é fator decisivo para um bom resultado.
Mais uma vez, Tiaguinho vai reaparecer uma oportunidade. O guri já esteve em campo alguns minutos na partida com o Deportivo Riestra, pela Sul-Americana e o Flamengo no Brasileirão.
Merece começar como titular. O momento também pode ser para uma nova chance a Bernardo Zortea no meio e Luís Eduardo na zaga. A ideia dos três zagueiros é uma tendência de formatação.
Suspenso contra o Vasco, Pavón vai aparecer na escalação pela direita. Dos próximos desafios de Luís Castro, carimbar a participação nas oitavas da competição de mata-mata é obrigação. Caso contrário, a bronca pode ser grande.