Luís Castro pode apostar na gurizada contra o Confiança

Tiaguinho deve ser titular. Rodrigo Fatturi / Grêmio,Divulgação

A opção de Luís Castro para escalar o Grêmio contra o Confiança nesta quinta-feira (14) em Aracajú é uma equipe alternativa. A vantagem de 2 a 0 construída no jogo de ida é grande. Mas nem por isso, o Tricolor pode facilitar. No futebol, respeito ao adversário é fator decisivo para um bom resultado.

Mais uma vez, Tiaguinho vai reaparecer uma oportunidade. O guri já esteve em campo alguns minutos na partida com o Deportivo Riestra, pela Sul-Americana e o Flamengo no Brasileirão.

Merece começar como titular. O momento também pode ser para uma nova chance a Bernardo Zortea no meio e Luís Eduardo na zaga. A ideia dos três zagueiros é uma tendência de formatação.