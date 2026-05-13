Inter jogou apenas o suficiente para se classificar

Bernabei voltou a marcar. Renan Mattos / Agencia RBS

Passaporte carimbado. Mesmo jogando em ritmo lento e cometendo muitos erros, o Inter bateu o Athletic por 3 a 2. Até mesmo o torcedor colorado não se animou a ir ao Beira-Rio. Público de pouco mais de 8 mil pagantes. O quinto pior da história no estádio desde a reforma de 2014. Ainda o mais baixo da temporada.

O técnico Paulo Pezzolano optou por escalar uma equipe quase titular. Bernabei transitou entre herói e vilão durante a partida. De novo, o argentino — que virou goleador — marcou o gol da vitória quando o placar estava 2 a 2, mas ele havia errado no gol de empate dos mineiros minutos antes.

Outro ponto positivo foi Allex, que não marcava um gol desde o duelo com o Monsoon, pelo Gauchão. Rochet voltou a falhar. Preocupação para a sequência. O uruguaio levou vaia da galera.

Com 10 em campo, após a expulsão de Cabezas, o Athletic não teve forças para fazer algo mais, além do que buscar um empate — mas sem sucesso.