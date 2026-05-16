Inter espera o Vasco para pegar o elevador na tabela do Brasileirão

Paulo Pezzolano vai mexer em todos os setores no time colorado. Renan Mattos / Agencia RBS

O técnico Paulo Pezzolano vai mexer em todos os setores no time do Inter que enfrenta o Vasco no Beira-Rio na noite deste sábado (16). Sem os zagueiros que vinham jogando — Félix Torres e Victor Gabriel — suspensos, a volta de Mercado é garantia de experiência no setor.

Fica como ponto de atenção a entrada de Juninho. A volta da utilização de Bernabei mais avançado é uma questão indiscutível. O argentino tem sido o diferencial atuando mais perto do gol adversário. Inclusive, fazendo gols decisivos. Por isso, a lateral-esquerda caiu no colo de Matheus Bahia.

Depois de serem preservados contra o Athletic na Copa do Brasil, as voltas de Carbonero e Alerrandro são uma tendência. Alan Patrick vai continuar esperando no banco, enquanto não for mais intenso em campo.

Acredito que a ideia utilizada com sucesso na vitória sobre o Fluminense deva ser repetida, sem dar muitos espaços para o time de Renato Portaluppi. Apesar das falhas recentes, não vejo como a melhor hipóteses tirar Rochet da meta. É hora da experiência.