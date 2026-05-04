Grêmio travou na falta de qualidade para vencer em Curitiba

Grêmio não conseguiu aproveitar a vantagem numérica. Igor Barrankievicz / Grêmio/Divulgaçao

Não faltou ousadia ao Grêmio na Arena da Baixada no confronto com o Athletico. O que ficou escancarado no desempenho Tricolor foi a ausência de peças mais qualificadas na equipe para ter definido o jogo em Curitiba.

As ausências iniciais de Viery, Arthur, Amuzu e Carlos Vinícius já diminuíram a qualidade do time. Mesmo com um jogador a mais com a expulsão de Esquivel, depois de meia hora do primeiro tempo, a equipe comandada por Vitor Severino não conseguiu grande imposição.

Pavon tem muita vontade. E só. Braithwaite pouco fez. Até é possível dizer que Tetê entrou melhor do que em outras jornadas. Mas ainda está muito longe do esperado. André Henrique perdeu uma chance na cara de Santos.