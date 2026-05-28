Grêmio encara o Corinthians cheio de problemas para Luís Castro 

Grêmio só empatou com o Torque no meio da semana e vai jogar os playoffs da Sul-Americana. Duda Fortes / Agencia RBS

O Grêmio encara o Corinthians no sábado (30) no último capítulo do Brasileirão antes da parada para a Copa do Mundo lotado de problemas. Depois do fracasso na primeira fase da Sul-Americana, quando só atingiu uma constrangedora repescagem em uma chave fácil, um resultado ruim pelo campeonato de pontos corridos deve aumentar a pressão para Luís Castro. Dependendo do caso e da atuação, até mesmo há risco de uma antecipação de fim do trabalho.

Por mais que o treinador busque explicações, o desempenho do time gremista não melhora desde janeiro. O tempo passa e o Grêmio joga muito pouco futebol. Não se vê um esquema consolidado. Além disso, algumas escolhas do português para escalar a equipe são muito discutíveis.

Para montar a escalação contra o Timão, o zagueiro Luís Eduardo e lateral-direito improvisado Pavón são baixas certas por problemas musculares, rotina na temporada. Weverton já está fora de ação servindo a Seleção Brasileira que treina na Granja Comary.

Sem Gabriel Grando, a chance caiu no colo de Thiago Beltrame para fazer a estreia no profissional. Não vejo isso como um grande problema. Amuzu saiu desgastado da partida contra o Torque. Vira dúvida. A dor de cabeça de Luis Castro é gigante! O técnico terá que trabalhar sob pressão.