Grêmio conquistou um ponto suado com escalação inicial discutível e falha grave da zaga

Tricolor jogou em Salvador para não perder. Rafel Rodrigues / EC Bahia

Apesar das escolhas de Luís Castro na escalação, o Grêmio trouxe um ponto na bagagem de Salvador e saiu do Z-4 neste domingo (17). É importante ressaltar, que o 1 a 1 passou também pela grande atuação de Weverton, que fez um milagre quando necessário no primeiro tempo e sorte quando duas bolas baterem na trave.

A partida na Fonte Nova mostrou Viery como uma afirmação nítida. O camisa 44 virou o patrão da zaga gremista. O grande problema é que time gremista entrou em campo apenas para não perder.

Não teve um arremate na meta do Bahia nos 45 minutos iniciais. Os volantes Léo Pérez e Noriega têm dificuldades na saída de bola. Willian pouco fez. Por mais que o técnico tenha falado em preservação, a escalação inicial sem Gabriel Mec e Amuzu não tem explicação. Deveriam ter sido poupados contra o Confiança na Copa do Brasil.

A falha gritante de Wagner Leonardo no gol de Sanabria custou dois pontos. O que vale ressaltar do trabalho de Luís Castro é a coragem de colocar os guris da base.