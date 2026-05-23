Chegou a hora de o Inter quebrar uma escrita negativa

Resultado do último jogo, diante do Vasco, motiva o Inter para o confronto deste sábado. Renan Mattos / Agencia RBS

Na tabela de classificação do Brasileirão, o adversário do Inter neste sábado (23) já viveu momentos melhores. Na última partida, o Vitória foi superado pelo Bragantino fora de casa. Porém, é inegável a força do Barradão, um verdadeiro caldeirão para os adversários. Dentro de casa, o time Jair Ventura somou 15 dos 18 pontos que tem no campeonato.

Por outro lado, o Inter tem a necessidade de mudar uma escrita. Na história, o Colorado tem grandes dificuldades de bater o Vitória nos seus domínios em Salvador. Pior. O Inter tem 13 derrotas, dois empates e apenas três vitórias. Em termos de aproveitamento, o número chega a 20%.

Pegando o recorte de partidas em Brasileirões, o percentual cai para 17%. A última vitória colorada foi em 2021. Chegou a grande chance de mudar essa história, apostando no retrospecto positivo do Inter longe do Beira-Rio.