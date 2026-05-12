As tarefas inadiáveis de Luís Castro no Grêmio até a Copa do Mundo

Técnico tem três missões para as próximas semanas. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O técnico Luís Castro vem sofrendo com as contestações no Grêmio. Encerrar o trabalho agora não parece ser a melhor alternativa. Porém, é possível estabelecer uma meta do que o treinador precisa cumprir até a parada da Copa do Mundo.

Penso que é fundamental gabaritar as três tarefas que o Grêmio tem pela frente. A primeira é passar na Copa do Brasil sobre o Confiança. A vantagem de 2 a 0 obriga o Tricolor trazer do Sergipe a vaga na bagagem.

Depois, não dá para negociar a vaga direta na Sul-Americana em um grupo com Torque, Palestino e Riestra. Por fim, no mínimo, Luís Castro não pode deixar o Grêmio no Z-4 durante a parada do Mundial. Faltam jogos contra Bahia, Santos e Corinthians.

Caso uma das missões não seja cumprida, será necessário revisar a permanência do treinador para depois da parada do Mundial, porque haverá tempo para um novo comando se estabelecer.