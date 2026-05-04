A vitória da efetividade do Inter de Pezzolano

Inter venceu o Fluminense com gols de Bernabei e Alerrandro. Renan Mattos / Agencia RBS

Vencer dentro do Beira-Rio era a principal missão do Inter contra o Fluminense. Objetivo atingido com méritos. Quando teve chances de marcar, meteu na rede para abrir vantagem.

No primeiro gol, contra-ataque de cartilha. Alerrandro serviu Bernabei, que tem sido o melhor atacante colorado no momento.

Logo no início do segundo tempo, o centroavante ampliou o marcador. O camisa 9 vai se firmando como titular.

Desgastado pela volta da altitude de La Paz e pensando no Rivadavia pela Libertadores, em que está na lanterna do grupo, o Flu teve chances de marcar, mas parou no travessão e nas mãos de Anthoni. Atuação segura do goleiro colorado, com grandes defesas na etapa final.

Com os três pontos, o time de Paulo Pezzolano pegou o elevador na tabela do Brasileirão, subindo cinco posições. Vitória na conta do treinador uruguaio, que bancou uma escalação do Inter sem a presença de Alan Patrick.