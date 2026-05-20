A tarefa inadiável do Grêmio para fugir do constrangimento

Luís Castro tem a missão de vencer o Palestino e evitar disputa dos playoffs da Sul-Americana. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Somente um resultado positivo mantém a luta para ser o primeiro do grupo F. E na semana que vem, o Tricolor terá que vencer os uruguaios em Porto Alegre. Caso contrário, restará apenas a constrangedora repescagem.

A única certeza é que Luís Castro não pode repetir uma escalação no 3-5-2 com dois volantes. Precisando vencer a partida é preciso montar uma estrutura para a equipe construir chances de gol, amassar o adversário.

A postura apresentada na Fonte Nova, quando não deu um chute na meta do Bahia, é inaceitável. Deixar Gabriel Mec e Amuzu no banco é inadmissível. Para montar os três zagueiros, Gustavo Martins segue fora. Noriega pode ser recuado no lugar de Wagner Leonardo.

Das três tarefas que Luís Castro tem antes da Copa, a classificação na Copa do Brasil já foi atingida. Agora é seguir na briga pelo primeiro lugar na chave com rivais frágeis da competição continental e no mínimo manter o Tricolor fora do Z-4 no Brasileirão.