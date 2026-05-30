A rodada em que o Grêmio pode ir do céu ao inferno no Brasileirão

O Grêmio pode ir do céu ao inferno na última rodada do Brasileirão antes da parada para a Copa do Mundo. Vencer o Corinthians neste sábado (30) na Arena — mesmo tendo desfalques importantes como Weverton e Pavon — é a prioridade para a equipe de Luís Castro. Isso evitaria uma arriscada aproximação da zona do rebaixamento.



Se tudo der errado, como por exemplo uma derrota para o Corinthians por dois gols de diferença, mais uma vitória do Vasco sobre o Bahia em Salvador e um triunfo do Santos por dois gols sobre Vitória, coloca o Tricolor no Z-4 pelos critérios de desempate.