A rodada em que o Grêmio pode ir do céu ao inferno no Brasileirão

O Grêmio pode ir do céu ao inferno na última rodada do Brasileirão antes da parada para a Copa do Mundo. Vencer o Corinthians neste sábado (30) na Arena — mesmo tendo desfalques importantes como Weverton e Pavon — é a prioridade para a equipe de Luís Castro. Isso evitaria uma arriscada aproximação da zona do rebaixamento.
Se tudo der errado, como por exemplo uma derrota para o Corinthians por dois gols de diferença, mais uma vitória do Vasco sobre o Bahia em Salvador e um triunfo do Santos por dois gols sobre Vitória, coloca o Tricolor no Z-4 pelos critérios de desempate.
Mas no cenário mais positivo possível, o Tricolor pode acabar na primeira página, vencendo os paulistas e torcendo para resultados paralelos. Poderia ultrapassar até seis adversários.
Portanto, para evitar dissabores, basta o Grêmio ser competente e somar os três pontos. E para isso, Luís Castro terá que parar de fazer escolhas erradas como deixar Gabriel Mec no banco de reservas.
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