A novidade que pode fazer a diferença no Grêmio

Gabriel Mec será uma ausência importante no time do Grêmio que recebe o Santos na Arena. É possível dizer que o guri já é uma afirmação no time gremista. Difícil projetar uma escalação ideal sem ele. Portanto, problemão para Luís Castro encontrar um substituto. Vai ser preciso improvisar alguém na função.
Aposto que a melhor solução é a colocação de Braithwaite. Até mesmo para jogar junto com Carlos Vinicius. A situação foi vista por alguns minutos no confronto com o Palestino pela Sul-Americana. Por que não ter dois homens com alto poder de conclusão na frente?
A outra possibilidade seria Willian jogando centralizado. A última amostragem do experiente meia-atacante não foi positiva.
A vitória sobre o Peixe significa tranquilidade para a última rodada contra o Corinthians antes da parada para a Copa do Mundo. Subir na tabela é a meta.