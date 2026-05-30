A negociação que pode surgir no futuro do Inter

Boca Juniors demonstrou interesse em Rochet, segundo a imprensa da Argentina. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

Uma informação que circula na imprensa da Argentina é sobre o interesse do Boca Juniors em Sergio Rochet, que já está servindo a seleção do Uruguai que joga a Copa do Mundo a partir do dia 11 de junho. O clube argentino deve passar por um processo de reestruturação do elenco, após a queda na Libertadores e a ida para a repescagem da Copa Sul-Americana.

O fato de Rochet estar treinando normalmente fora do Inter — que encara o Bragantino neste domingo (31) antes da parada do Brasileirão — incomodou alguns torcedores colorados que se manifestaram nas redes sociais. Tudo porque o jogador não atuou nas últimas partidas do time de Paulo Pezzolano. E quando jogou, acabou cometendo falhas em gols dos adversários. Mas também não podemos esquecer de alguns momentos em que Rochet entrou em campo descontado fisicamente para ajudar o Inter.

Vale lembrar que o goleiro tem contrato com o Colorado até dezembro. Mas há um gatilho de renovação automática, caso o atleta atue em pelo menos 60% das partidas na temporada.

O mais interessante para o Inter será receber alguma grana para liberar o goleiro após o Mundial. Penso, que seria bom para o Inter buscar um novo titular. O desempenho de Rochet não tem sido o esperado. Além disso, tem um alto custo na folha salarial. Uma mudança boa para todos os lados.