A grande chance do Grêmio para diminuir a pressão

Luís Castro chega pressionado para a partida contra o Riestra. Lucas Uebel / Gremio,Divulgação

A chegada da delegação do Grêmio a Buenos Aires no início da noite desta segunda-feira (4) teve forte cobrança na porta do hotel. Em tom tranquilo, Luís Castro chegou na grade para conversar com os torcedores mais exaltados. Entre os atletas, a principal cobrança foi para Tetê, que ainda não deu resposta desde a chegada na Arena.



Para encarar o Deportivo Riestra, as ausências de Arthur e Nardoni — que jogam na mesma função — dificultam demais a montagem do meio-campo. Acredito que Leo Pérez será o primeiro volante.

Gabriel Mec deve ter a função de jogar como um articulador. As voltas de Carlos Vinícius e Amuzu melhoram o ataque junto com Enamorado. É o caminho para buscar uma vitória que pode manter o Grêmio com grandes chances de ser o primeiro da chave.

Claro que vale dar uma secada no Montevideo City Torque contra o Palestino, em Montevidéu, na quarta-feira. Um resultado positivo devolve a paz pelas bandas da Arena.