A garra que trouxe alívio para o Grêmio

Grêmio melhorou com a entrada de Arthur. Jeff Botega / Agencia RBS

Ganhar do Santos era obrigação para o Grêmio ficar fora do Z-4 antes da parada da Copa do Mundo. Missão cumprida.

Mas o Tricolor levou alguns sustos. Falhou na defesa nos gols do Peixe. Importante a equipe ter apresentado forte poder de reação, quando ficou atrás do marcador por duas vezes. E ainda buscar uma virada.

O placar final de 3 a 2 confirmou o tamanho de Carlos Vinícius. Quando a bola chega, o centroavante resolve. O gol da vitória marcado por Tetê pode indicar um recomeço do atacante.

Braithwaite não funcionou no lugar de Mec. É preciso também reconhecer a boa atuação de Pavon. Com duas assistências, o argentino saiu de campo aplaudido.

Léo Pérez mostrou força na marcação. Melhorou quando Noriega saiu no intervalo. Pode ser o primeiro volante que Luís Castro precisa.

A equipe gremista melhorou — o que não é nenhuma novidade — com a entrada de Arthur. Vitoria com garra para trazer alívio.