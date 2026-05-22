Luciano Périco

Luciano Périco

O "Gigante" começou a carreira nas arquibancadas como repórter de torcida em transmissões de jogos da Rádio Gaúcha. Em 2016, tornou-se narrador da RBS TV. Lucianinho, como é chamado, é colunista do Diário Gaúcho e, na Gaúcha, apresenta os programas Hoje nos Esportes, Show dos Esportes e Pré-Jornada.

Fica ou não?
Opinião

A esperança a que o Grêmio se apega para continuar com Arthur

Tricolor trabalha na negociação para que o camisa 8 continue no clube depois da Copa do Mundo

Luciano Périco

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS