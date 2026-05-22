A esperança a que o Grêmio se apega para continuar com Arthur

Arthur começou a tratar com a Juventus sobre sua permanência no Grêmio. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

A melhor notícia do Grêmio vem de fora das quatro linhas. Arthur começou a tratar com a Juventus a tentativa para a permanência no Tricolor após o término do contrato de empréstimo no meio da temporada.

A participação do atleta na conversa entre os clubes vai ser fundamental para sair o negócio de forma positiva. Os italianos — que investiram muita grana na contratação do jogador —querem diminuir os prejuízos, afinal. A ideia da Juventus é negociar Arthur.

A notícia é boa porque o time de Luís Castro é outro sem a presença do camisa 8 em termos de qualidade técnica.

Atualmente se recuperando de lesão, o jogador pode retornar contra o Santos, pelo Brasileirão, neste sábado (23). Mas acredito que o mais viável é que ele atue contra o Montevideo City Torque pela Sul-Americana.

Vencer essa partida é a única solução para o Grêmio ser o primeiro do Grupo F da Sula, e se classificar para as oitavas sem precisar passar pelo constrangimento de uma repescagem.