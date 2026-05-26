A encruzilhada que o Grêmio precisa passar na Sul-Americana

Avançar em primeiro na Sul-Americana é uma das metas de Luís Castro para o primeiro semestre. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O jogo contra o Montevideo City Torque vai definir o caminho do Grêmio na Sul-Americana. Vencer significa terminar a primeira fase como líder do Grupo F e evitar o acréscimos de duas partidas da repescagem no calendário pesado de jogos.

Vamos combinar que é uma obrigação terminar a fase inicial como o melhor time em uma chave com equipes de pouca tradição em competições continentais.

Um resultado positivo é um ponto a mais para trazer tranquilidade à sequência do trabalho de Luís Castro. O grande objetivo é trazer paz na parada da Copa do Mundo.

As novidades na escalação que pega o Torque em relação ao time que derrotou o Santos devem ser Pedro Gabriel e Mec, que retornam de suspensão. No restante, o time deve se repetir.