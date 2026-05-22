A decisão que Pezzolano não pode arriscar no Inter

Não é hora de arriscar o retorno de Rochet. Renan Mattos / Agencia RBS

A ausência de Rochet entre os titulares para encarar o Vitória é uma tendência no Inter. O goleiro não vem treinando com normalidade no CT Parque Gigante. Vamos combinar que não é o momento de arriscar. Anthoni vem dando conta do recado e, por isso, deve ser mantido. E o uruguaio quer ir para a Copa do Mundo.



Não há motivo para colocar o camisa 1 descontado, correndo o risco de ter algum problema. Ele sentiu um desconforto muscular ainda no aquecimento da partida contra o Vasco, quando a equipe de Paulo Pezzolano fez a melhor atuação da temporada.

Derrotar o Vitória é fundamental para o Colorado se afastar de vez da zona do rebaixamento. Até porque a tabela está muito achatada. A diferença entre quem está perto da área da Libertadores na tabela e do Z-4 é muito pequena. Três pontos ganhos a cada rodada podem fazer toda a diferença.

Vai ter muita pressão no Barradão. O time baiano é um dos melhores mandantes do campeonato.