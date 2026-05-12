A confortável vantagem do Inter na Copa do Brasil

Vitória no primeiro jogo por 2 a 1 facilita o trabalho do Inter nesta terça-feira. Ricardo Duarte / SC Internacional

Depois do 2 a 1 em Florianópolis na partida de ida, a vantagem do Inter na disputa contra o Athletic é confortável. Vamos combinar que, no mínimo, empatar com os mineiros dentro do Beira-Rio é obrigação do Colorado. O técnico Paulo Pezzolano até pode projetar dar algum refresco a alguns titulares mais desgastados. Apesar de que a sequência de partidas do Colorado — sem ter uma competição continental — não tem sido pesada.

Pensando no enfrentamento com o Vasco pelo Brasileirão, é a chance de testar e dar rodagem para a dupla de zaga Clayton Sampaio e Juninho. É inegável a desconfiança nos dois defensores.

Alan Patrick e Borré podem aparecer na escalação inicial. Aguirre, Thiago Maia e Bruno Tabata também podem surgir entre os onze iniciais. Chance para Allex ter mais uma oportunidade. O guri não foi tão bem contra Coritiba. Oscilação que faz parte em atleta formado na base. Não é a melhor solução arquivar o jogador.