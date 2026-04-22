Vitória diminuiu a pressão sobre Luís Castro no Grêmio

Vitória importante do Grêmio na estreia da Copa do Brasil. Até mesmo para diminuir a pressão sobre Luís Castro. Mas fez a obrigação contra um adversário frágil, que joga a Série C. Como se esperava, o Confiança veio para a Arena apenas para se defender. O Tricolor teve controle absoluto do jogo. Não correu riscos.
No primeiro tempo, o gol não saiu. Individualidades, como Arthur, Viery e Pedro Gabriel, se destacaram. O time sergipano perdeu Ícaro, expulso com razão. O 1 a 0 saiu com grande jogada de Gabriel Mec pela direita, passou por Braithwaite e Carlos Vinícius meteu na rede. Fica óbvio, que o guri da base precisa ter sequência para ganhar confiança.
Não precisava ter sido substituído antes da metade do segundo tempo para a entrada de Tetê. Decisão discutível do treinador. Em jogada característica, Amuzu abriu da esquerda para direita e bateu sem chances para Rafael Pascoal. O 2 a 0 deixa a vaga na mão do Grêmio. Para pegar o Coritiba pelo Brasileirão, o desempenho tem que melhorar.
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