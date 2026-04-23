Sequência precisa ser a palavra de ordem para Luís Castro no Grêmio

A atuação do Grêmio contra o Confiança não foi de encher os olhos. Deu para o gasto contra um adversário que tem grandes limitações. Ainda mais quando ficou com um homem a menos. Weverton não trabalhou. Na coletiva pós-jogo, Luís Castro não pareceu empolgado com o desempenho sem o tripé de volantes. Não é de se duvidar, que a estrutura volte contra o Coritiba.



Penso que seria errado tirar Gabriel Mec. O ideal é dar uma sequência nessa forma de jogar. O guri precisa ganhar confiança. Na real, a melhor alternativa é a repetição da escalação. Vindo da Série B, o Coxa faz boa campanha no Brasileirão. Conseguiu bons resultados fora de casa. Mas não pode ser encarado como um bicho de sete cabeças. Também tem os seus problemas.