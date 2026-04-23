Sequência precisa ser a palavra de ordem para Luís Castro no Grêmio

A atuação do Grêmio contra o Confiança não foi de encher os olhos. Deu para o gasto contra um adversário que tem grandes limitações. Ainda mais quando ficou com um homem a menos. Weverton não trabalhou. Na coletiva pós-jogo, Luís Castro não pareceu empolgado com o desempenho sem o tripé de volantes. Não é de se duvidar, que a estrutura volte contra o Coritiba.
Penso que seria errado tirar Gabriel Mec. O ideal é dar uma sequência nessa forma de jogar. O guri precisa ganhar confiança. Na real, a melhor alternativa é a repetição da escalação. Vindo da Série B, o Coxa faz boa campanha no Brasileirão. Conseguiu bons resultados fora de casa. Mas não pode ser encarado como um bicho de sete cabeças. Também tem os seus problemas.
Jogando na Arena, o Grêmio vai ter que propor o jogo. Arriscar, mesmo que ceda espaços. Causar desconforto ao oponente. Empate não é um bom negócio. Vencer significa se afastar do Z-4. Hoje a diferença é de um ponto.
Sequência é a palavra de ordem para buscar um padrão. Chega de ficar trocando de esquema o tempo todo. Resultado ruim significa pressão forte contra Luís Castro.
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