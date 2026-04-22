Pezzolano precisa mexer em peças importantes no time do Inter

Chegou a hora de Alerrandro começar como titular. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Paulo Pezzolano deve modificar bastante a equipe do Inter que pega o Athletic-MG no Orlando Scarpelli na estreia da Copa do Brasil nesta quarta-feira (22). Mercado e Bernabei retornam depois de cumprir suspensão automática. Trocas óbvias em relação ao time que foi derrotado pelo Mirassol no Beira-Rio.



Porém, é preciso mexer no meio-campo. Alan Patrick não consegue mais dar toda a intensidade desejada pelo treinador uruguaio. Só que é complicado botar na reserva a principal referência técnica do elenco. Decisão corajosa, que precisa ser tomada.

Quem sabe colocar Bruno Tabata no lugar? Mesma situação vale para Borré. O colombiano vem tendo grandes dificuldades na conclusão das jogadas. Chegou a hora de Alerrandro começar como titular. O grande ponto positivo para o Colorado é ter ampla maioria de torcedores no estádio. Não acredito que os mineiros trarão facilidades. O cenário aponta ser um jogo para o Inter voltar a jogar melhor e trazer uma boa vantagem para decidir em casa.