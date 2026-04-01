Os problemas que Luís Castro precisa driblar no Grêmio 

Técnico terá desfalques importantes para a partida. Renan Mattos / Agencia RBS

Tudo aponta para a ausência de Arthur no Grêmio que vai pegar o Palmeiras nesta quinta-feira (2). O novo problema que apareceu foi Leonel Pérez, que também está fora de combate. O jovem Zortéa foi utilizado por Luís Castro para ser o primeiro volante.

Noriega volta da seleção peruana e vai direto encontrar a delegação gremista. Tem grande chance de estar em campo, mesmo com algum desgaste. Ele entrou no segundo tempo no amistoso contra Honduras, empate em 2 a 2.

Tiaguinho, que estava na Seleção Brasileira Sub-20, também é outra possibilidade. Nardoni vai acabar sendo o segundo homem do meio e fica a dúvida do articulador. Chance para colocar Monsalve para começar.

Fica a expectativa para ver Pedro Gabriel na lateral esquerda. O guri precisa ter uma sequência para mostrar serviço. Caio Paulista, na ausência de Marlon, não deu uma resposta consistente.