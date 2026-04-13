O triste cenário de Inter e Grêmio escancarado no clássico 452

Os torcedores que foram ao estádio mereciam receber de volta o dinheiro do ingresso. Jonathan Heckler / Agencia RBS

O placar fechado serviu para ser a legenda perfeita do Gre-Nal 452 na noite do sábado (11). É comentário geral, que foi um dos piores jogos da história do clássico. É autoexplicativa a posição de ambos na tabela, na segunda página, brigando para ficar longe da zona de rebaixamento.

Os torcedores que foram ao estádio mereciam receber de volta o dinheiro do ingresso, tamanha a falta de qualidade dos dois times. Se Inter e Grêmio estivessem jogando até o momento em que você está lendo essa coluna aqui em GZH, ainda não teria saído um gol.

Como mandante, Paulo Pezzolano voltou a escalar uma equipe mais propositiva. Só que na prática, o resultado acabou sendo um time que criou pouco, não conseguindo se impor ao rival, mesmo jogando dentro do Beira-Rio.

O maestro Alan Patrick confirmou a má fase. Pouco produziu. Foi mal na bola parada. Parecia sem força, Na única chance que teve de marcar, Borré parou em Weverton. O colombiano na deslancha como o principal finalizador do Inter. O zagueiro Félix Torres foi a melhor figura colorada, mesmo o Tricolor não atacando tanto.



No Grêmio, Luís Castro escalou o óbvio. Três volantes, dois jogadores de flanco e o centroavante. A bola nunca chegou para Carlos Vinícius, abandonado à própria sorte. Nardoni ainda não encontrou a posição em que pode render mais. Mas Tetê é a grande decepção de 2026. O principal reforço da temporada não consegue produzir nada. Na direita, Pavon só é titular por falta de alternativa. Não pode ser normalizado. O argentino falha na marcação e não acerta um cruzamento sequer.

Se não tivesse tomado cartão vermelho, o zagueiro Viery seria o melhor do jogo. O jovem da base vem se firmando jogo a jogo. A única ressalva positiva foi a boa atuação de Pedro Gabriel. Mostrou personalidade. Deve seguir como titular.

E Weverton, quando foi exigido, salvou o Tricolor. No geral, o Grêmio jogou quase nada. O trabalho de Luís Castro precisa melhorar. Os próximos jogos vão decidir o futuro do português. A batata treinador está assando.