O primeiro passo da maratona do Grêmio em abril

O jogo em Barueri marca o início da maratona insana imposta ao Grêmio pelo calendário de abril. Serão nove partidas em 28 dias. Por três competições diferentes. Além dos seis confrontos na Arena, o Tricolor vai a Montevidéu, Belo Horizonte e Santiago. É óbvio que Luís Castro terá que fazer um rodízio das peças.
Não há como repetir a escalação. O primeiro desafio é o maior de todos: o Palmeiras de Abel Ferreira, forte candidato ao título do Brasileirão.
Somar um ponto pode ser um baita negócio. Mas o Grêmio não pode entrar em campo apenas para se defender. De volta da seleção paraguaia, Noriega deve ser escalado como primeiro volante, depois de confirmada a lesão muscular em Leonel Perez. Tempo estimado de parada de duas a três semanas.
Sem Arthur, Nardoni jogará na sua posição preferencial. Como Willian não acompanhou a delegação em São Paulo, Monsalve está credenciado para começar como titular.