O péssimo empate do Grêmio de Luís Castro

O Grêmio sofreu contra o Remo na Arena. Atuação muito ruim do time de Luís Castro no primeiro tempo. Filme de terror. O empate sem gols saiu barato. Se não fosse Weverton defender um pênalti batido por Yago Pikachu e Gabriel Tagliari perder uma chance na cara do gol, o Tricolor iria para o intervalo em desvantagem. O único lance de lucidez foi uma carimbada de Amuzu na trave.
Na volta para o segundo tempo, o treinador gremista mexeu bastante na equipe com as entradas de Arthur, Tetê e Gabriel Mec. Saíram Monsalve, Enamorado e a novidade Zortea O desempenho melhorou. Depois ainda entrou Dodi no lugar de Nardoni.
Quando ficou com um homem a mais, após a expulsão de Pikachu, a pressão do Grêmio aumentou. Marcelo Rangel não foi vazado. O Tricolor deixou para trás mais dois pontos em casa contra uma equipe que vai brigar para escapar do Z-4. Péssimo resultado na conta do técnico Luís Castro.
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