O péssimo empate do Grêmio de Luís Castro

O Grêmio sofreu contra o Remo na Arena. Atuação muito ruim do time de Luís Castro no primeiro tempo. Filme de terror. O empate sem gols saiu barato. Se não fosse Weverton defender um pênalti batido por Yago Pikachu e Gabriel Tagliari perder uma chance na cara do gol, o Tricolor iria para o intervalo em desvantagem. O único lance de lucidez foi uma carimbada de Amuzu na trave.



Na volta para o segundo tempo, o treinador gremista mexeu bastante na equipe com as entradas de Arthur, Tetê e Gabriel Mec. Saíram Monsalve, Enamorado e a novidade Zortea O desempenho melhorou. Depois ainda entrou Dodi no lugar de Nardoni.