O maior fracasso de Pezzolano no comando do Inter

Mesmo com apoio dos torcedores, Inter acabou sendo derrotado em casa. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Com cerca de 30 mil torcedores presentes no Beira-Rio na manhã deste domingo (19), era obrigação fazer os três pontos. Sem poder contar com Rochet, Bernabei e Matheus Bahia, o treinador colorado optou por mexer demais na estrutura do time.

Colocar Aguirre pelo lado direito e Bruno Gomes na esquerda foi o maior absurdo. No geral, a ideia de time acabou sendo um fracasso gigante. Mais uma vez, o Colorado perdeu dentro de casa. O Beira-Rio virou campo inimigo. E isso é inadmissível.

Todo mundo sabe, que o elenco do Inter tem muitas carências e que vai brigar para somar logo os 45 pontos. O torcedor colorado precisa estar preparado para um longo e penoso campeonato que ainda está por vir. Mas o Pezzolano, que vinha acertando e tirou o time da zona do rebaixamento, errou feio na estratégia contra os paulistas.