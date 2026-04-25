O Grêmio precisa ter todos os cuidados contra o visitante perigoso

Vencer o Coritiba é uma tarefa obrigatória para o Grêmio na Arena. Ficar longe do Z-4 é uma prioridade para o Tricolor. Claro, que o jogo não será fácil. Muito pelo contrário. O Coxa é um dos times com o melhor desempenho como visitante no Brasileirão. Foram 11 pontos em seis partidas. Mais de 61% de aproveitamento. Desempenho igual ao do badalado Palmeiras de Abel Ferreira. À frente dos dois, somente o Bahia.



Não creio que Luís Castro vá fazer grandes alterações na estrutura da equipe gremista. Sem Gustavo Martins, suspenso pelo terceiro amarelo, a escolha óbvia é Balbuena. No treino aberto, Kannemann apareceu na esquerda com Viery mudando de lado. Não é necessário mexer tanto na defesa.