O grande objetivo do Grêmio em Santiago

Tetê ganhará oportunidade no lugar de Amuzu. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

O Grêmio deve optar por colocar força máxima na terceira partida do grupo F da Sul-Americana. Chegou a hora da virada na competição. Vencer o Palestino é fundamental para seguir na batalha para ser o primeiro colocado da chave.

Um empate faz com que o Tricolor não dependa mais de si no enfrentamento com o Torque, que está na liderança com duas vitórias. Aliás, vale também secar os uruguaios contra o Deportivo Riestra.

Amuzu será desfalque no Chile, e Tetê foi testado para atuar na função. É a grande chance do atacante começar a mostrar serviço. Aliás, já passou do tempo de ter um desempenho melhor, por mais que esteja passando por dificuldades particulares.

Viery e Carlos Vinícius — que estão suspensos para pegar o Athletico-PR — têm presença garantida em Santiago. Isso significa uma equipe com condições de trazer os três pontos na bagagem.

Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok 📲