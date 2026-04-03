O cenário complicado que o Inter vai enfrentar em São Paulo

Paulo Pezzolano deve promover mudanças no time. Renan Mattos / Agencia RBS

Após a derrota por 3 a 1 para o Fluminense, membros da torcida organizada do Corinthians, Gaviões da Fiel, foram ao CT Joaquim Grava cobrar os jogadores. A equipe de Dorival Júnior não vence há oito jogos. Não acredito que esse tipo de situação mobilize os atletas. Até coloca mais pressão em um momento que já não é bom.

Uma certeza é que a galera corinthiana vai lotar o estádio e criar um ambiente de forte pressão em Itaquera. O cenário, portanto, é complicado. Mas o Inter não tem nada a ver com a bronca e pode adotar a mesma estratégia que deu certo na Vila Belmiro, quando derrotou o Santos.

Uma certeza no Colorado é que Rochet e Vitinho voltam ao time titular contra o Corinthians. Tudo indica que Carbonero e Borré também podem começar. Por outro lado, Bruno Tabata - pelo protocolo de concussão - e Félix Torres estão fora de combate.

Gabriel Mercado, Victor Gabriel e Bernabei entram em campo pendurados. Na minha avaliação, não devem ser preservados em função do Gre-Nal na sequência do campeonato. Por mais que o clássico carregue toda a sua mística, vale os mesmos três pontos na tabela.