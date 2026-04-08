O avalista do melhor momento do Inter no Brasileirão

Villagra em jogo contra o Corinthians. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

O principal alicerce da solidez defensiva do Inter tem nome e sobrenome: Rodrigo Villagra. Vindo do CSKA da Rússia, o argentino chegou a Porto Alegre com grande expectativa.

Teve a responsabilidade de vestir a camisa 5, a mesma usada por Paulo Roberto Falcão. Porém, o meio-campista demorou muito tempo para entrar em forma. Muito se questionava o que estava acontecendo com o volante, que não era escalado por Paulo Pezzolano.

Mas quando Villagra começou a ser utilizado, os resultados do Inter apareceram. Ele foi o melhor em campo nas últimas quatro partidas do Colorado contra Corinthians, São Paulo, Chapecoense e Santos.