O avalista do melhor momento do Inter no Brasileirão

O principal alicerce da solidez defensiva do Inter tem nome e sobrenome: Rodrigo Villagra. Vindo do CSKA da Rússia, o argentino chegou a Porto Alegre com grande expectativa.
Teve a responsabilidade de vestir a camisa 5, a mesma usada por Paulo Roberto Falcão. Porém, o meio-campista demorou muito tempo para entrar em forma. Muito se questionava o que estava acontecendo com o volante, que não era escalado por Paulo Pezzolano.
Mas quando Villagra começou a ser utilizado, os resultados do Inter apareceram. Ele foi o melhor em campo nas últimas quatro partidas do Colorado contra Corinthians, São Paulo, Chapecoense e Santos.
O jogador tem se notabilizado por acertar passes na saída de bola, algo que Ronaldo não conseguia entregar. Além disso, mantém alto poder de marcação. Casou bem tanto com Paulinho, quanto com Bruno Henrique. Por isso, a invencibilidade do Inter nos últi