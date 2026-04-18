Inter precisa ter um jogo de erro zero dentro do Beira-Rio

Time paulista vem desgastado de partida pela Libertadores. Renan Mattos / Agencia RBS

O jogo contra o Mirassol pode ser a virada de chave definitiva para o Inter no Brasileirão. Depois de andar pela lanterna e ficar algumas rodadas na zona do rebaixamento, uma vitória contra os paulistas no Beira-Rio afasta bastante a equipe de Paulo Pezzolano da área de confusão da tabela.

Olhando para todo o cenário do confronto, o Colorado é amplo favorito. Não pode ser diferente. Primeiro, porque joga na sua casa. Apesar de que, até agora, isso não tem feito tanta diferença. Apenas uma vitória contra a Chapecoense.

Mas óbvio que a culpa não é da torcida. O time tem vacilado demais nos seus domínios. Cometido erros que não podem mais acontecer.

O Mirassol é o último colocado no campeonato e vem desgastado fisicamente depois da derrota na altitude para a LDU em Quito. Tudo aponta para um favoritismo gigante do Inter. Só que deve jogar com seriedade e respeito, sem dar sopa para o azar.