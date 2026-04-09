Inter pode encarar o Gre-Nal como uma virada definitiva no Brasileirão

Inter espera conquistar mais três pontos em casa e subir na tabela. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O Gre-Nal é sempre um campeonato à parte. O resultado acaba impactando na vida da Dupla, mesmo depois do apito final da arbitragem. O clássico 452 pelo Brasileirão pode trazer uma mudança de posição entre as equipes na tabela. Com uma vitória, o Inter chega a 15 pontos e passa o Grêmio.

Por jogar no Beira-Rio, o time de Paulo Pezzolano vai contar com o apoio do torcedor, que estará em maior número. Outro ponto que pode servir de impulso para o Colorado é aproveitar para dar o troco da derrota na decisão do Gauchão, quando o Tricolor deu a volta olímpica.

A partida terá contorno de revanche para o Inter. Fica a grande questão de qual será a estratégia de jogo que o técnico uruguaio vai colocar em campo. Não creio que a mudança de esquema com os três volantes, mesmo sendo uma partida em seus domínios, será a melhor escolha para o Colorado.