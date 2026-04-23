Inter jogou para o gasto na estreia da Copa do Brasil

Paulo Pezzolano escalou o Inter com mudanças para encarar o Athletic-MG na noite desta quarta-feira (22) em Florianópolis. Thiago Maia e Bruno Henrique ao lado de Villagra como um trio de volantes. Allex iniciou com Alan Patrick e Alerrandro na frente.
O primeiro lance de perigo foi com Bernabei, que carimbou o travessão de Jhonatan Luiz.
O gol mineiro que abriu o placar saiu em confusão do sistema defensivo, que começou com erro de Bruno Gomes e participação de Félix Torres e Thiago Maia. Khauan Rodrigues passou por Anthoni e fez 1 a 0.
O empate veio com belo chute de Bruno Henrique, após pivô de Alerrandro. No segundo tempo, Bernabei, o melhor do Inter na partida, meteu na rede após começar a jogada pela esquerda e assistência de Alan Patrick.
Valeu muito pela vitória e a vantagem para decidir no Beira-Rio. E o desempenho foi suficiente para ganhar de uma equipe da Série B.