Grêmio venceu no ritmo de Gabriel Mec

Mec participou das principais jogadas e saiu de campo aplaudido pela torcida. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

O guri da base - mantido na equipe por Luís Castro de forma acertada - marcou o gol decisivo, participou das principais jogadas e saiu de campo aplaudido pela galera na Arena.

No gol anulado de Carlos Vinícius, Mec deu um toque de calcanhar. Agora, é fundamental ter sequência.



Pelo visto, o Tricolor encontrou uma formatação com dois volantes mais um articulador. O andamento do jogo gremista passou muito por Arthur. O camisa 8 é a maior referência técnica.

Vale destacar também os desempenhos dos jovens Pedro Gabriel e Viery. O lateral-esquerdo vai melhorando a cada partida. Jogando pela direita na zaga, Wagner Leonardo também teve boa atuação.

Os três pontos somados afastaram o Grêmio do Z-4. Vitória para acalmar o ambiente e dar confiança. O único ponto negativo foram as vaias da torcida para Tetê na etapa final.