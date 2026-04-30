Grêmio tropeçou na Sul-Americana em jogo maluco

Grupo F fica embolado. Rodrigo ARANGUA / AFP

O primeiro momento inusitado teve Carlos Vinícius como protagonista. O atacante teve três chances de cobrar um mesmo pênalti. Em duas, o goleiro Sebastián Pérez se adiantou. Na terceira, quando valeu, o centroavante gremista não converteu. Ele ainda perdeu uma grande chance de marcar. A etapa inicial terminou com Weverton salvando o Tricolor.

No segundo tempo, o Grêmio teve a primeira chance com Tetê, que chutou fraquinho na cara do gol. De novo, ele decepcionou. Demorou para ser substituído por Luís Castro, que errou em escalar Dodi para começar o jogo no lugar de Arthur.

Mais tarde, Gabriel Mec quase marcou em jogada pessoal. Carlos Vinícius até meteu na rede. Mas o gol foi anulado por toque de Riquelme no lance. Quase no final, o juiz marcou um pênalti no campo sobre Mec, que acabou corrigido pelo VAR, porque o lance foi fora da área. Quando exigido, o goleiro gremista defendeu.