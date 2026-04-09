Derrota no Uruguai escancarou uma piora do trabalho de Luís Castro no Grêmio

O Grêmio fez um primeiro tempo melhor do que o Montevideo City Torque no Centenário. Mas vamos combinar que isso é obrigação. Ainda assim, Weverton salvou uma primeira chance dos uruguaios. O placar ficou zerado até o intervalo, porque Braithwaite perdeu uma chance que um centroavante não pode errar. Tetê melhorou um pouco. Novidade na escalação, Riquelme até teve bons momentos na etapa inicial.



Depois do intervalo, o Tricolor voltou muito pior. Após um erro de Enamorado na marcação, o Torque abriu o marcador com Aguëro. Weverton falhou no lance. Luís Castro empilhou trocas até a metade do segundo tempo. A atuação do Grêmio foi constrangedora.