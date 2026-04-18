Chegou a hora da virada do Grêmio fora da Arena

Luís Castro precisa montar uma estratégia de jogo não apenas para se defender. Renan Mattos / Agencia RBS

Vencer o Cruzeiro no Mineirão é uma tarefa complicada para o

Grêmio. Na história dos confrontos entre as equipes, os donos da casa têm ampla vantagem. Arriscar precisa ser a palavra de ordem no Tricolor.

Luís Castro precisa montar uma estratégia de jogo não apenas para se defender como tem ocorrido nas partidas fora da Arena. Insisto que a escalação com três volantes não é a melhor alternativa. É fundamental ter alguém para criar no meio-campo.

Ao todo, a estatística aponta 40 partidas entre os gaúchos e os mineiros. A Raposa tem 26 triunfos contra apenas oito do Tricolor. Seis partidas terminaram empatadas. A última vitória do Grêmio foi na fase de oitavas de final da Copa do Brasil de 2023, gol marcado por Villasanti.

No Z-4 do Brasileirão e depois da derrota em casa pela Libertadores, vamos combinar que o Cruzeiro não vive o melhor momento na temporada. Então, é hora de aproveitar a instabilidade do adversário.