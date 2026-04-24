As interrogações no Inter de Pezzolano

A virada sobre o Athletic-MG, no Orlando Scarpelli, ajudou a aliviar o ambiente para o jogo contra o Botafogo, em Brasília, pelo Brasileirão. Mas, vamos combinar: a atuação colorada apenas deu para o gasto. Agora, a régua vai subir muito no confronto com os cariocas.
Um resultado negativo no Mané Garrincha traz de volta as dúvidas quanto ao trabalho de Paulo Pezzolano. Fora o risco de voltar para a terrível zona do rebaixamento, caso os resultados paralelos sejam ruins.
O técnico uruguaio tem mudado a equipe a cada partida. Pode significar um rodízio para diminuir o desgaste. Mas também passa a ideia de que não há uma convicção de quem deve ser titular.
Quem é o parceiro de zaga de Mercado: Félix Torres ou Victor Gabriel? Na frente, o centroavante deve ser Borré ou Alerrandro? Os três volantes vieram para ficar? Carbonero perdeu espaço ou foi preservado em Florianópolis? Alan Patrick pode ficar fora em Brasília?
Questionamentos que acabam confirmando que Pezzolano não tem um time definido. Isso não é bom.