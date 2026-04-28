As certezas e dúvidas no Grêmio antes de encarar o Palestino

Gabriel Mec foi o destaque da vitória contra o Coxa. Jeff Botega / Agencia RBS

Vencer o Coritiba era tarefa de primeira ordem para o Grêmio. Um novo tropeço poderia significar uma perigosa proximidade com o Z-4. Os três pontos trouxeram um breve alívio para encarar o Palestino pela Sul-Americana.

A atuação de Gabriel Mec foi a grande notícia. Não sai mais do time. Ao menos, se espera que Luís Castro dê sequência ao guri, que mostrou recursos técnicos importantes. Mas o desempenho gremista ainda deixa algumas dúvidas.

O primeiro volante está indefinido. Léo Pérez começou a partida, mas saiu por ter levado cartão amarelo e não teve um desempenho convincente. Noriega entrou no intervalo em outra rotação. Parecia alheio ao jogo. O melhor foi Nardoni, que atuou poucos minutos e fez um gol, que foi anulado. É uma posição que Luís Castro tem um ponto de interrogação.