A vitória do Inter que consolidou a ideia de Pezzolano

No domingo de Páscoa, Bernabei tirou um coelho da cartola e fez um golaço. ETTORE CHIEREGUINI / AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Corinthians e Inter fizeram um jogo de pouca inspiração no Itaquerão, na noite deste domingo (5). O que vimos foi muita transpiração das duas equipes.

Na primeira etapa, a bola rolou pouco. Os goleiros pouco trabalharam. Quando o 0 a 0 parecia inevitável, a vitória suada do Colorado veio com um belo gol de Bernabei.

No domingo (5) de Páscoa, o lateral-esquerdo tirou um coelho da cartola e meteu na rede, sem chances para Hugo Souza. Três pontos fundamentais para ficar mais longe do Z-4.

É preciso destacar a solidez defensiva do time de Paulo Pezzolano. O grande avalista dos bons resultados é o argentino Villagra. Mercado também fez uma partida segura.

Desde que o argentino assumiu a titularidade no meio-campo, o Inter não perdeu mais. Vitórias contra Santos, Chapecoense e Corinthians, mais o empate com o São Paulo. Dez pontos em 12 disputados.