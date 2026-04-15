A rotina de pouco futebol do Grêmio de Luís Castro

O Grêmio fez um primeiro tempo lamentável contra o frágil Deportivo Riestra na noite desta terça-feira (14). Culpa de Luís Castro, que insistiu em uma escalação inicial com Noriega, Dodi e Nardoni. A equipe gremista pouco criou contra um adversário que veio a Arena apenas para se defender. Uma grande retranca.



De novo, Tetê decepcionou. Gabriel Mec pouco fez. Braithwaite esteve sumido. No intervalo, o treinador português recorreu aos titulares Arthur, Amuzu e Enamorado. Depois, Carlos Vinícius também foi chamado. A expulsão de Nardoni no início da etapa final deixou tudo mais complicado.