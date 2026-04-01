A prioridade máxima no Inter na volta ao Brasileirão

Ainda não há base suficiente para ter certeza de que a equipe de Paulo Pezzolano é confiável. Renan Mattos / Agencia RBS

Vencendo o São Paulo em casa nesta quarta-feira (1), o Inter terá grande chance de ficar longe da zona do rebaixamento do Brasileirão. Por isso, na partida contra o time de Roger Machado, é fundamental para trazer a paz de volta pelas bandas do Beira-Rio.

Óbvio que o confronto não será barbada, mesmo com o time paulista vindo de duas derrotas seguidas que custaram a perda da liderança para o Palmeiras.

Vamos combinar que as vitórias sobre o Santos e Chapecoense não deram base suficiente para ter certeza de que a equipe de Paulo Pezzolano é confiável. Muito mais por alguns jogadores, do que pelo bom trabalho do treinador.