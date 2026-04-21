A preocupante rotina de um titular importante do Inter

Rochet vinha retomando o ritmo de jogo e dando boa resposta. Ricardo Duarte / Inter,divulgação

Rochet está fora de combate no Inter. Tem sido rotina o goleiro ficar afastado do time titular. O novo problema é uma lesão muscular na panturrilha direita. Mais uma vez, Anthoni vai ter que jogar. O goleiro formado na base sofre muitas contestações. A previsão é de que o uruguaio volte antes da parada para a Copa do Mundo, até porque não quer ficar fora na maior competição do futebol mundial.

Mas contando os jogos que restam em abril - estreia na Copa do Brasil contra o Athletic e mais o Botafogo - em maio serão mais sete partidas. É uma dor de cabeça adicional para Paulo Pezzolano. Até porque, Rochet vinha retomando o ritmo de jogo e dando boa resposta. Atuou 15 das 22 partidas de 2026.

O vínculo do atleta com o Colorado vai até dezembro. Se jogar 60% das partidas há uma cláusula de renovação automática por mais uma temporada. Jogando em alto nível, Rochet é dono absoluto da posição. Porém, é preciso superar a sequência de lesões.