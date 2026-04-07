A preocupante instabilidade do Grêmio de Luís Castro

Desempenho instável pode ser colocado na comanda de Castro. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

Apesar da conquista do título do Gauchão, o trabalho de Luís Castro no Grêmio merece uma avaliação mais apurada. Todos sabemos, há muito tempo, que o campeonato raiz não é o melhor parâmetro para avaliar o poderio de uma equipe. Colocando uma lupa rigorosa nos desempenhos gremistas, em quais momentos a equipe jogou um futebol convincente?



Talvez possamos apontar os Gre-Nais das finais do Estadual. Nas goleadas sobre Avenida e São Luiz, a régua era muito baixa. Passou trabalho contra o Juventude nos três jogos.

No Brasileirão, fora de casa, o Grêmio fez apenas um ponto em 15. Jogando na Arena, as únicas atuações mais tranquilas foram na vitória sobre o Atlético-MG. Contra o Botafogo, venceu, mas sofreu três gols. Empates sofríveis com Bragantino e Remo.

No geral, 21 jogos, com oito vitórias, sete empates e seis derrotas. O desempenho instável pode ser colocado na comanda do treinador, que ainda não conseguiu dar um padrão ao time.