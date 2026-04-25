A péssima notícia no Inter antes de encarar o Botafogo

O principal zagueiro do Inter está fora de combate. Conforme nota divulgada pelo clube, Mercado teve diagnóstica uma lesão muscular de grande extensão no adutor da coxa direita.
O argentino deixou o time no intervalo da partida com o Athletic-MG. A gravidade fica evidente, uma vez que não há prazo para retorno.
O fato escancara o baita erro da atual gestão de não buscar um zagueiro na última janela de transferências. Uma baita dor de cabeça para Paulo Pezzolano.
Mercado é o melhor zagueiro do grupo. Agora restam no elenco os titulares Félix Torres e Victor Gabriel, além de Juninho e Claiton Sampaio - ambos muito contestados.
Para pegar o Botafogo, Pezzolano deve manter o time com os três volantes e sem Alan Patrick, tendo Matheus Bahia na lateral e Bernabei jogando mais avançado. Carbonero é peça certa.
Na frente, fica a questão: Borré ou Alerrandro. Apesar de tudo, ainda aposto no colombiano pela maior mobilidade em campo.