A marca preocupante que o Inter precisa superar no Brasileirão

Inter é o pior mandante do Brasileirão. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O jogo contra o Fluminense precisa ser o primeiro passo para o Inter deixar de ser o pior mandante no Brasileirão. É uma marca vergonhosa. O Colorado não está fazendo valer em campo a histórica força do Beira-Rio.

O time de Paulo Pezzolano somou apenas cinco pontos em 21 disputados. A marca de quatro derrotas é muito impactante. A gota d’água foi o 2 a 1 sofrido para o Mirassol, que no momento era o lanterna do campeonato.

Por outro lado, fora de casa, o Inter faturou 50% da pontuação. Vamos combinar que é um bom resultado, mas que acaba diluído pelo mau desempenho caseiro. Na real, não há uma explicação para o fato.

Um diagnóstico possível é que o Inter, pelo fato de jogar em frente da sua torcida, tenta adotar uma postura de maior imposição sobre o adversário. Com isso, abre espaços e sofre.

Para encarar o Flu, rival que está na parte de cima da tabela, a melhor ideia pode ser jogar com mais cautela. Atuar mais fechadinho e dar a bola para o time de Luís Zubeldia, apostando no contra-ataque, pode ser uma boa arma.

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