A lamentável rotina que o Grêmio precisa mudar no Brasileirão

Time do Grêmio segue sem vencer fora de casa. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

O Grêmio de Luís Castro repetiu um roteiro recorrente no Brasileirão na noite desta quinta-feira (2), na Arena Barueri, ao perder para o Palmeiras por 2 a 1. O resultado marcou a quarta derrota fora de casa em cinco partidas. Apenas um ponto conquistado em 15 disputados.

Trata-se de um aproveitamento pífio, de pouco mais de 6%, o mesmo do lanterna Remo, que empatou com o Atlético-MG na Arena do Galo. É algo que o treinador português precisa atacar com urgência.

Na primeira etapa, o Palmeiras foi melhor. O Tricolor pouco ameaçou a meta de Carlos Miguel. Apenas uma conclusão. Mas o gol de Marlon Freitas saiu na bola parada em uma falta inexistente cobrada por Andreas Pereira.

Fica uma questão importante: quando Tetê vai desembarcar em Porto Alegre? O atacante vem acumulando atuações ruins e foi substituído no intervalo.

As outras trocas para o segundo tempo foram as entradas de Amuzu, Gabriel Mec e Dodi. O time melhorou bastante. E o gol gremista só podia sair com o goleador do campeonato. Quando tem a chance, Carlos Vinícius não desperdiça. Amuzu quase fez o gol da virada. Chutaço defendido pelo goleiro do Verdão.

Vale ressaltar que Pedro Gabriel não sentiu a dificuldade do jogo e, sem Marlon, pode ganhar sequência. Mas, contra o Palmeiras, qualquer erro é fatal. Em uma bola mal afastada por Gustavo Martins, Marlon Freitas marcou o 2 a 1 definitivo.

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