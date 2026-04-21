A fronteira que Luís Castro precisa cruzar no Grêmio

Passando uma lupa rigorosa e detalhada nas atuações do Grêmio comandado por Luís Castro desde a sua chegada, a conclusão é de que os bons desempenhos contra adversários de uma régua mais alta foram raros. Talvez possamos citar os resultados positivos contra o Vitória, Botafogo e Atlético-MG, além do primeiro Gre-Nal definitivo do Gauchão. Todos na Arena.
Fora de casa, o desempenho é lamentável. Chegamos a quatro meses de trabalho e não há uma estrutura de time definida.
Não se enxerga evolução na mecânica de jogo. As partidas contra o Confiança, de Sergipe — pela Copa do Brasil —, e o Coritiba, pelo Brasileirão, serão a fronteira para a sequência do trabalho de Luís Castro.
Não há mais ponto de negociação. A resposta precisa ser enérgica e imediata. O Grêmio ganha e convence, ou o trabalho do treinador corre o risco de ser encerrado, mesmo com a alta multa rescisória. Simples assim. O futebol não perdoa!