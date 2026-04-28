A escolha que Pezzolano precisa tomar no Inter

O momento é de pensar uma formação do Inter sem Alan Patrick. Com tantas carências no elenco, parece loucura deixar a maior referência técnica fora da equipe. Só que o campo está mostrando que o camisa 10 está fora de rotação.
A desconexão com o jogo e as falhas individuais pesam na decisão de Paulo Pezzolano. O segundo gol do Botafogo, por exemplo, nasce de um erro do meia. A falta de intensidade - quando o Inter precisa jogar sempre com a corda esticada - também pesa contra o camisa 10.
Em casa, contra o Fluminense e precisando da vitória, o normal seria pensar na escalação de Alan Patrick. Mas ainda não tenho convicção de que seja a escolha ideal. Realmente, barrar o atleta é uma decisão muito difícil.
Talvez a melhor alternativa seja ter dois volantes, Matheus Bahia defendendo pela esquerda, liberando Bernabei para jogar com Carbonero. Aliás, o colombiano também precisa ser mais participativo. Por vezes, mostra certa indolência em campo. Para funcionar, o time colorado necessita estar ligado no 220 volts.